Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Миколаєві чоловік засмагав під час повітряної тривоги: кумедне відео

У Миколаєві чоловік засмагав під час повітряної тривоги: кумедне відео

Дата публікації
Перегляди
1695
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві чоловік засмагав під час повітряної тривоги: кумедне відео

Скриншот із відео

Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях під час тривоги.

У Миколаєві зранку 20 жовтня чоловік засмагав під час повітряної тривоги. Місцевий мешканець у плавках спокійно лежав на рушнику, тим часом у місті лунала сирена.

Кумедне відео опублікував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Суворі миколаївці засмагають під час повітряної тривоги. Кого р*сня там налякати намагається:)?" - написав він.

Зазначимо, в Україні станом на 11:00 оголошено масштабну повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи. Росія вдарила по місту ракетами С-300. Постраждалих немає - окупанти тільки зіпсували газон.

Дуже важливе звернення Зеленського: економити треба всім

Дуже важливе звернення Зеленського: економити треба всім

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація