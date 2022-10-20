У Миколаєві чоловік засмагав під час повітряної тривоги: кумедне відео

Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях під час тривоги.

У Миколаєві зранку 20 жовтня чоловік засмагав під час повітряної тривоги. Місцевий мешканець у плавках спокійно лежав на рушнику, тим часом у місті лунала сирена.

Кумедне відео опублікував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Суворі миколаївці засмагають під час повітряної тривоги. Кого р*сня там налякати намагається:)?" - написав він.

Зазначимо, в Україні станом на 11:00 оголошено масштабну повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи. Росія вдарила по місту ракетами С-300. Постраждалих немає - окупанти тільки зіпсували газон.

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