В українських містах обмежили використання електротранспорту: як тепер він працює

У деяких містах запровадили тимчасові обмеження користування електротранспортом.
Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні запроваджуються обмеження постачання електроенергії. Через удари ЗС РФ по об'єктах енергосистеми українців закликали бути готовими до відключення світла, опалення та водопостачання. Також економія електроенергії стосується і використання електротранспорту.
Як працюватиме електротранспорт у Києві
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, з метою економії електроенергії в Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
Перелік маршрутів у Києві, де відбудеться заміна транспорту:
№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності
№ 7 вул. Чорнобильська – ст. метро "Площа Льва Толстого"
№ 14 Ботанічний сад – залізничний вокзал
№ 16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності
№ 18 Майдан Незалежності – вул. Сошенка
№ 23 вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 24 вул. Північна – просп. Свободи
№ 26 просп. Свободи – ст. метро "Нивки"
№ 27 ст. метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський"
№ 28 ст. метро "Лук’янівська" – просп. Свободи
№ 29Д Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"
№ 31 вул. Милославська – ст. метро "Лук’янівська"
№ 32 вул. Північна – вул. Сошенка
№ 33 Мінський масив – залізничний вокзал "Південний"
№ 34 вул. Північна – ст. метро "Почайна"
№ 37 вул. Милославська – ст. метро "Лісова"
№ 42 вул. Дегтярівська – ст. метро "Либідська"
№ 43 Кібцентр – Дарницька площа
№ 47 вул. Милославська – ст. метро "Мінська"
№ 50К вул. Милославська – "Дарницька площа”
№ 50 вул. Милославська – ст. метро "Либідська"
Суми
На Сумщині 20 жовтня від 7.00 до 23.00 вводять режим максимальної економії електричної енергії. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Зокрема, не курсуватиме електротранспорт у зазначений проміжок часу.
"У Сумах від 5.30 і до 7.00 20 жовтня тролейбуси працюватимуть за розкладом. Від 7:00 до 8:00 та від 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів будуть залучені лише тролейбуси з автономним ходом", — повідомили в "Електроавтотрансі".
Житомир
У Житомирі задля економії електроенергії й надалі не вмикатимуть вуличне освітлення, електротранспорт продовжує курсує в обмеженому режимі, а від завтра почнуться рейди по підприємцях, аби ті вимикали вивіски.
Про це повідомив у Фейсбуці житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
"Продовжуємо економити електроенергію. Перше: від суботи ми вимкнули вуличне освітлення. Поки таку практику пролонговуємо. Друге: повторно звертаюсь із проханням до бізнесу - відключайте рекламні вивіски, борди. Від завтра починаємо рейди, спільно з поліцією, із попередженням, проханням до людей, до бізнесу вимкнути вивіски, які освітлюються. Поки — звертаємось. Сподіваюсь, що люди зреагують", - йдеться в повідомленні.
За даними Сухомлина, в понеділок зранку на маршрути вийшло лише 40 тролейбусів.
“Тролейбуси і трамваї й надалі будуть виходити на лінію в меншій кількості, аніж зазвичай”, - заявив міський голова.
Хмельницький
Сьогодні, 20 жовтня, на вулицях міста курсуватиме менше тролейбусів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетичній сфері країни й міста.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.
"З метою недопущення аварійних ситуацій сьогодні змушені протягом дня суттєво зменшувати випуск тролейбусів", - йдеться у повідомленні.
Після 10:30 містом їздитиме до 40 тролейбусів.
Від 16:30 маршрутами міста курсуватимуть 60 тролейбусів.
Від 20:00 у Хмельницькому їздитиме 20 тролейбусів.
Харків
У Харківському метрополітені збільшили інтервали руху поїздів для економії електроенергії. Зміни графіків руху тимчасові, дати повернення до колишніх інтервалів, поки невідомі.
На лініях Харківського метрополітену встановили такі інтервали:
- Холодногірсько-заводська лінія — 11 хвилин
- Салтівська лінія — 13 хвилин
- Олексіївська лінія — 13 хвилин
Полтава
Як повідомив у своєму Telegram-каналі Полтавський міський голова Олександр Мамай, від 20 жовтня всі комунальні підприємства Полтави переходять у режим енергозбереження. Енергоспоживання буде скорочено на 50%.
Це стосується і комунального транспорту. Зокрема, "Полтаваелектроавторанс" скорочує кількість тролейбусів на маршрутах на 30%. Від 05:00 до 10:00 тролейбуси будуть на маршрутах. Після обіду — лише автобуси та маршрутки.
Миколаїв
У Миколаєві 20 жовтня на 60% зменшено кількість електротранспорту на міських маршрутах. Відповідне рішення пов’язане з необхідністю скорочення споживання електроенергії.
За інформацією міськради, тролейбуси містом курсуватимуть за трьома маршрутами:
№ 2: Залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський" — мікрорайон Намив (з берегом)
№ 6: мікрорайон Північний — вулиця Третя Воєнна
№ 9: мікрорайон Північний — Залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський"
Також містом за трьома маршрутами їздитимуть трамваї:
- № 1: Яхт-клуб — Широка Балка
- № 3: ЧСЗ — вулиця 10-та Воєнна
- № 6: Промзона — Центральний ринок
Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 20 жовтня, запровадять обмеження на постачання електроенергії. Від 07:00 до 23:00 користування електроенергією мінімізують — це стосуватиметься підприємств і заводів. У містах також обмежать вуличне освітлення.
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