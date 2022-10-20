В украинских городах ограничили использование электротранспорта: как теперь он работает

В некоторых городах были введены временные ограничения на пользование электротранспортом.

Сегодня, 20 октября, по всей Украине вводятся ограничения поставок электроэнергии. Из-за ударов ВС РФ по объектам энергосистемы украинцев призывали быть готовыми к отключению света, отоплению и водоснабжению. Также экономия электроэнергии касается и использования электротранспорта.

Как будет работать электротранспорт в Киеве

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, с целью экономии электроэнергии в Киеве на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Перечень маршрутов в Киеве, где произойдет замена транспорта:

№ 6 Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности

№ 7 ул. Чернобыльская – ст. метро "Площадь Льва Толстого"

№ 14 Ботанический сад – железнодорожный вокзал

№16 ул. Туполева – Майдан Незалежности

№ 18 Майдан Незалежности – ул. Сошенко

№23 ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№24 ул. Северная – просп. Свободы

№26 просп. Свободы – ст. метро "Нивки"

№27 ст. метро "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№28 ст. метро "Лукьяновская" – просп. Свободы

№ 29Д Дарницкая площадь – железнодорожная станция "Зенит"

№31 ул. Милославская – ст. метро "Лукьяновская"

№32 ул. Северная – ул. Сошенко

№ 33 Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный"

№ 34 “ул. Северная – ст. метро "Почайна"

№37 ул. Милославская – ст. метро "Лесная"

№42 ул. Дегтяревская – ст. метро "Лыбидская"

№ 43 Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 47 ул. Милославская – ст. метро "Минская"

№50К ул. Милославская – "Дарницкая площадь"

№50 ул. Милославская – ст. метро "Лыбидская"

Сумы

В Сумской области 20 октября с 7.00 до 23.00 вводят режим максимальной экономии электрической энергии. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. В частности, не будет курсировать электротранспорт в указанный промежуток времени.

"В Сумах с 5.30 и до 7.00 20 октября троллейбусы будут работать по расписанию. С 7:00 до 8:00 и с 17:00 до 18:00 для перевозки пассажиров будут привлечены только троллейбусы с автономным ходом", — сообщили в "Электроавтотрансе".

Житомир

В Житомире для экономии электроэнергии решили и дальше не включать уличное освещение, электротранспорт продолжает курсировать в ограниченном режиме, а с завтрашнего дня начнутся рейды по предпринимателям, чтобы те выключали вывески.

Об этом сообщил в Фейсбуке житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Продолжаем экономить электроэнергию. Первое: с субботы мы выключили уличное освещение. Пока такую практику пролонгируем. Второе: повторно обращаюсь с просьбой к бизнесу — отключайте рекламные вывески, борды. С завтрашнего дня начинаем рейды, совместно с полицией, с предупреждением, просьбой к людям, к бизнесу выключить освещаемые вывески. Пока — обращаемся. Надеюсь, что люди среагируют", — говорится в сообщении.

По данным Сухомлина, в понедельник утром на маршруты вышли всего 40 троллейбусов.

"Троллейбусы и трамваи и дальше будут выходить на линию в меньшем количестве, чем обычно", — заявил городской голова.

Хмельницкий

Сегодня, 20 октября, на улицах города будет курсировать меньше троллейбусов. Это связано с критической ситуацией в энергетической сфере страны и города.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета.

"С целью недопущения аварийных ситуаций сегодня вынуждены в течение дня существенно сбавлять выпуск троллейбусов", — говорится в сообщении.

После 10:30 по городу будет ездить до 40 троллейбусов.

С 16:30 по маршрутам города будут курсировать 60 троллейбусов.

С 20:00 в Хмельницком будет ездить 20 троллейбусов.

Харьков

В Харьковском метрополитене увеличили интервалы движения поездов для экономии электроэнергии. Изменения графиков движения временные, даты возврата в прежние интервалы пока неизвестны.

На линиях Харьковского метрополитена установили следующие интервалы:

Холодногорско-заводская линия — 11 минут

Салтовская линия — 13 минут

Алексеевская линия — 13 минут

Полтава

Как сообщил в своем Telegram-канале Полтавский городской голова Александр Мамай, с 20 октября все коммунальные предприятия Полтавы переходят в режим энергосбережения. Энергопотребление будет сокращено на 50%.

Это касается и коммунального транспорта. В частности, "Полтаваэлектроавторанс" сокращает количество троллейбусов на маршрутах на 30%. С 05:00 до 10:00 троллейбусы будут на маршрутах. После обеда только автобусы и маршрутки.

Николаев

В Николаеве 20 октября на 60% уменьшено количество электротранспорта по городским маршрутам. Соответствующее решение связано с необходимостью сокращения потребления электроэнергии.

По информации горсовета, троллейбусы по городу будут курсировать по трем маршрутам:

№ 2: Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" — микрорайон Намыв (с берегом)

№ 6: микрорайон Северный — улица Третья Военная

№ 9: микрорайон Северный — железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский"

Также по городу по трем маршрутам будут ездить трамваи:

№ 1: Яхт-клуб — Широкая Балка

№ 3: ЧСЗ — улица 10-я Военная

№ 6: Промзона — Центральный рынок

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 20 октября, будут введены ограничения на поставку электроэнергии. С 07:00 до 23:00 пользование электроэнергией минимизируют — это будет касаться предприятий и заводов. В городах также ограничат уличное освещение.

Очень важное обращение Зеленского: экономить надо всем

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