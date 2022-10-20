"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Тоттенхэмом" в АПЛ: Роналду устроил демарш (видео)

Один из голов в ворота "шпор" забил экс-футболист "Шахтера".

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:0 .

В первом тайме команды не забивали голов, а сразу после перерыва бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред вывел "красных дьяволов" вперед. Ассист в свой актив занес Джейдон Санчо.

Укрепили свое преимущество "манкунианцы" на 69-й минуте, когда второй мяч в сетку ворот лондонцев отправил Бруну Фернандеш.

Следует отметить, что матч также запомнился демаршем звездного форварда МЮ Криштиану Роналду. Португалец не попал в стартовый состав и даже не вышел на замену. Вероятно, это его сильно огорчило. Нападающий покинул скамейку запасных и ушел в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поступок Роналду достаточно лаконично: "Сегодня празднуем. Разберемся с этим - завтра".

Erik Ten Hag на Кристиано Ronaldo ведет к берегу тенниса перед финальной историей на Old Trafford pic.twitter.com/QEOicibuHL — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2022

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: турнирное положение после матча

"Манчестер Юнайтед" после победы с 19 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" остается третьим с 23 баллами.

В следующем туре МЮ 22 октября на выезде сыграет с "Челси", а "шпоры" на следующий день будут принимать "Ньюкасл".

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