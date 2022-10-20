Камалия в платье-вышиванке выступила перед переселенцами из Мариуполя

Артистка встретилась с вынужденными переселенцами с востока страны во Львове.
Украинская певица Камалия недавно со всей семьей вернулась в Украину.
Муж артистки, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур и 9-летние дочери Арабелла и Мирабелла впервые с начала полномасштабного вторжения России приехали домой.
После приезда семья посетила Львов. Там певица выступила с концертом в поддержку вынужденных переселенцев из Мариуполя. Перед зрителями исполнительница появилась в белом платье-вышиванке.
"Спасибо, дорогие мариупольцы, за ваши эмоции, веру! Спасибо, дорогие коллеги, за теплую встречу! Спасибо, дорогие львовяне, за гостеприимство! Спасибо, дорогие наши ВСУ, за возможность петь, творить, жить!" – сказала Камалия.
Отметим, что вместе с Камалией на встречу с переселенцами пришли ее муж и их дочери.
Напомним, недавно Камалия выпустила новую музыкальную работу "Кулями", посвященную войне в Украине. В клипе артистка показала своих лошадей, которых убили российские оккупанты.
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