Камалія у сукні-вишиванці виступила перед переселенцями з Маріуполя

Артистка зустрілася з вимушеними переселенцями зі сходу країни у Львові.

Українська співачка Камалія нещодавно з усією родиною повернулася до України.

Чоловік артистки, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та 9-річні доньки Арабелла та Мірабелла вперше від початку повномасштабного вторгнення росії приїхали додому.

Після приїзду родина відвідала Львів. Там співачка виступила з концертом на підтримку вимушених переселенців з Маріуполя. Перед глядачами виконавиця з'явилася у білосніжній сукні-вишиванці.

Камалія виступила перед переселенцями з Маріуполя / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Дякую, дорогі маріупольці, за ваші емоції, віру! Дякую, дорогі колеги, за теплу зустріч! Дякую, дорогі львів'яни, за гостинність! Дякую, дорогі наші ЗСУ, за можливість співати, творити, жити!" – сказала Камалія.

Зазначимо, що разом з Камалією на зустріч з переселенцями прийшли й її чоловік та їхні доньки.

Камалія виступила перед переселенцями з Маріуполя / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія випустила нову музичну роботу "Кулями", присвячену війні в Україні. У кліпі артистка показала своїх коней, яких вбили російські окупанти.

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