Осінні канікули в Україні переносять, але не в усіх регіонах: що відомо

В деяких містах України вирішили від осінніх канікул 2022 року відмовитися, об'єднавши їх з зимовими. Де саме і з чим це пов'язано - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чиновники на місцях пояснюють, що перенесення осінніх канікул 2022 року відбулося через кілька важливих причин:

погодні умови восени більш сприятливі для навчання;

через російську агресію та ракетні обстріли енергосистем в низці областей України потрібно економити електроенергію.

Тому в міських управліннях освіти ухвалюють рішення щодо зміщення осінніх канікул 2022/2023 навчального року після отримання рекомендацій від обласних департаментів освіти.

Де саме осінні канікули 2022 року будуть перенесені

19 жовтня керівник управління освіти Львова Андрій Закарлюк заявив, що учні будуть продовжувати навчання, поки на вулиці ще відносно тепло та є можливість заощадити електроенергію. Осінні канікули тут вирішили перенести на зиму та об'єднати їх з зимовими.

Нагадаємо, що після масованих ракетних ударів у місті та області було зруйновано дві електропідстанції, тому ситуація зі світлом вкрай непроста. Іноді мають місце аварійні вимкнення електроенергії. Тому містян закликають якомога менше користуватися електроприладами, щоб станції не перевантажувалися.

В прес-службі міської ради міста Рівне 19 жовтня також уточнили, що в звичному розумінні цього слова осінніх канікул в учнів цьогоріч не буде. Їх вирішили об'єднати з зимовими. Попередньо вони триватимуть від 26 грудня 2022 до 22 січня 2023 року.

В Тернопільській області лише деякі громади та навчальні заклади ухвалили рішення перенести осінні канікули на зиму. Хоча директорка департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома порекомендувала школам зараз не йти на канікули, поки триває гарна погода.

Чиновниця також додала, що школи до 21 жовтня повинні поінформувати про своє рішення щодо осінніх канікул. Також в області більшість навчальних закладів від листопада 2022 року переходять на 5-денний графік навчання, щоб економити електроенергію.

Під Києвом, а саме у Переяславській громаді, осінні канікули 2022 в школах також вирішили скасувати. Їх об'єднають з зимовими, які триватимуть 4 тижні.

Керівник відділу освіти Петро Ярмоленко повідомив для місцевого видання, що замість осінніх канікул від 24 до 28 жовтня діти у Переяславській громаді почнуть відпочивати 19 грудня 2022 року та закінчать 13 січня 2023 року. Також можуть змінитися терміни і весняних канікул, які, скоріш за все, будуть тривати від 27 до 31 березня 2023 року.

Що буде з осінніми канікулами 2022 в інших школах залежить від ситуації в Україні та в конкретних областях. Є велика ймовірність, що в інших містах та регіонах осінні канікули також можуть перенести.