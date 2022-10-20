В Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет

Граждан Украины после циничных атак России по критической инфраструктуре просят экономит электроэнергию и не пользоваться электрообогревателями в течение следующих двух дней.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире телемарафона.

Нардеп объяснил, что хоть в Украине и ожидают заморозки в эти ночи, но через несколько дней прогнозируют потепление, поэтому он призывает пока не использовать электроотопление в квартирах и домах.

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"Сегодня резко упала температура и завтра может быть первый мороз в этом сезоне, это ночью. По крайней мере, в Киеве температура может опуститься ниже 0. Здесь важно эти два дня пережить без включения приборов, которые дают электроотопление. Лучше теплее одеться и стараться не использовать электроотопление в квартирах и домах", — заявил Герус.

В то же время, Герус подчеркнул, если украинцы не минимизируют потребление электроэнергии, веерные отключения возможны и дальше.

"Если говорить о том, следует ли готовиться к веерным отключениям, я считаю, что да. Надо быть готов к тому, что по 3-4 часа в сутки может не быть электроэнергии. Однако, опять же, если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера, а также по максимуму пытается перенести потребление на ночь, можно будет минимизировать необходимость отключений электроэнергии", — добавил нардеп.

Ситуация с электроснабжением

После массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

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Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы.

Для экономии по всей Украине вводятся ограничения поставок электроэнергии. Сегодня, 20 октября, в Украине с 07.00 утра до 23.00 вечера могут выключать электроэнергию. Отключения будут поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Также экономия электроэнергии касается и использования электротранспорта. Как сейчас он работает, читайте здесь.

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