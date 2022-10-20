Потребление электроэнергии ограничат еще в трех областях

В этих регионах резко возросла нагрузка на энергосистему.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях 20 октября временно будет отключена электроэнергия.

Как сообщили в "Укрэнерго", это вынужденный шаг из-за резкого увеличения ее потребления.

"По причине резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", — говорится в сообщении.

Когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго), добавили в Национальной энергетической компании.

Стоит отметить, что отключена от электроэнергии также часть города Славутич Киевской области. Кроме того, пользователи соцсетей сообщают, что на левом берегу Киева тоже нет света.

Ранее жителей Киева и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областей попросили срочно снизить потребление электроэнергии.

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Напомним, что оккупационные войска России с 10 октября нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины. В результате ситуация с электроснабжением в стране остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включать мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

Чтобы решить проблему дефицита мощности в системе "Укрэнерго" заявило, что 20 октября по всей Украине с 07:00 утра до 23:00 вечера могут выключать электроэнергию. Отключения будут поочередными – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно на сайте Министерства энергетики.

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