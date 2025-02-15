Страшна трагедія на Херсонщині: підлітки провалилися під лід, є загиблі

У Херсонській області рятувальники завершили пошукову операцію після трагедії на річці Інгулець, де п’ятеро дітей провалилися під лід.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинули троє дітей:

9-річний хлопчик;

13-річний хлопчик;

14-річна дівчинка.

Рятувальникам вдалося знайти тіла двох загиблих 14 лютого, а 15 лютого було знайдено останню жертву – 13-річного хлопчика.

Трагедія сталася 13 лютого у Великоолександрівській громаді. Четверо дітей гуляли по замерзлій річці Інгулець, коли крига не витримала, і вони пішли під воду. Їм намагалася допомогти 16-річна дівчина, але теж провалилася під лід.

На щастя, місцевий мешканець побачив, що сталося, і зумів врятувати двох дівчат – 16-річну та 12-річну. Обидві дісталися берега, але отримали переохолодження. Останню дитину знайшли на відстані 500 метрів від місця трагедії.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів. Вона не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися. На виручені кошти жінка планувала купити авто, натомість тепер може сісти в тюрму.

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