У Чернівецькій ОВА відбуваються обшуки - ЗМІ

Сьогодні, 10 червня, у будівлі Чернівецької ОВА відбуваються обшуки.

Чому правоохоронці навідалися до Чернівецької областної військової адміністрації наразі невідомо. Утім силовики на місці підтвердили, що проводять обшуки.

Про це повідомляє "Молодий Буковинець".

За даними СБУ, на місці працюють представники Офісу генпрокурора і столичні поліцейські, інформує 24 канал.

"Місцеві ЗМІ повідомили, що обшуки відбуваються в кабінеті голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Однак чиновник цю інформацію заперечив. Водночас він не відповів на питання, чи загалом були обшуки в будівлі обладміністрації", - йдеться у повідомленні.

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