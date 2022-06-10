Білорусь стягує на кордон в Гомельській області спецбригади внутрішніх військ МВС - Генштаб

Білорусь стягує на кордон в Гомельській області спецбригади внутрішніх військ МВС - Генштаб

Білорусь посилює охорону державного кордону у Гомельській області.

На рубежі в регіоні стягують спеціальні бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Про це повідомили 10 червня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь", - повідомили у штабі.

До слова, цей білоруський регіон на півдні межує з Чернігівською, Житомирською і Київською областями України.

Нагадаємо, розпочалася 107 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили сім атак на Донбасі, ворог безуспішно намагається взяти під контроль Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 червня.

Читайте також: