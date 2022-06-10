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У небі над Дніпропетровщиною знищили російський розвідник

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У небі над Дніпропетровщиною знищили російський розвідник

Фото ілюстративне / Фото: mil.gov.ua

Українські захисники знищили російський безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

У небі над Дніпропетровщиною українські військові збили російський безпілотник. Це вже дев'ятий розвідник окупантів, знищений в області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.

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Нагадаємо, у Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району. Вночі окупанти також обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади.

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