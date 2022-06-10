У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві (фото)

Вогонь знищив обладнання на підприємстві та сировину, пошкодив стіни. Загоряння не пов'язане з ракетним ударом.
У Дніпрі 10 червня спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з переробки вторсировини. На відкритій території загорілися гранули в тюках на площі 200м2.
Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області. Рятувальники наголосили - пожежа не пов'язана з ракетним ударом окупантів.
Підприємство займалося переробкою пластмаси в гранули. Загорання виникло поряд з виробничим цехом.
Вогонь гасили шість підрозділів рятувальників понад годину. Пожежа пошкодила зовнішнє оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищила обладнання і вторсировину.
Нагадаємо, у Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району.
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