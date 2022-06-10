У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві (фото)

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві (фото)

Вогонь знищив обладнання на підприємстві та сировину, пошкодив стіни. Загоряння не пов'язане з ракетним ударом.

У Дніпрі 10 червня спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з переробки вторсировини. На відкритій території загорілися гранули в тюках на площі 200м2.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області. Рятувальники наголосили - пожежа не пов'язана з ракетним ударом окупантів.

Підприємство займалося переробкою пластмаси в гранули. Загорання виникло поряд з виробничим цехом.

Вогонь гасили шість підрозділів рятувальників понад годину. Пожежа пошкодила зовнішнє оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищила обладнання і вторсировину.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району.

Проїзд у транспорті: що буде з цінами в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Одесі та Сумах

Читайте також: