У Києві над "Охматдитом" збили ще одну крилату ракету

У Києві над "Охматдитом" збили ще одну крилату ракету

У будівлі лікарні пошкоджені вікна та двері.

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" українські ППО збили крилату ракету.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Telegram.

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Геращенко зазначила, що у лікарні "Охматдит" досі перебувають важкохворі діти.

За її словами, у будівлі лікарні пошкоджені вікна й двері.

"Це другий за останні два дні обстріл "Охматдиту". Рашистські орки, горіть в пеклі", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що в Києві збили ракету над дитячою лікарнею "Охматдит". Над будівлею з хворими дітьми прогримів вибух такої сили, що на дев’ятому поверсі побились вікна, а у центральному корпусі вибило двері.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.