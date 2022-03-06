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В Киеве над "Охматдетом" сбили еще одну крылатую ракету

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В Киеве над "Охматдетом" сбили еще одну крылатую ракету

Алексей Гончарук - Премьер-министр Украины

В здании больницы повреждены окна и двери.

В Киеве над детской больницей "Охматдет" украинские ПВО сбили крылатую ракету.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram.

Геращенко отметила, что в больнице "Охматдет" до сих пор находятся тяжелобольные дети.

По ее словам, в здании больницы повреждены окна и двери.

"Это второй за последние два дня обстрел "Охматдета". Рашистские орки, горите в аду", — подытожила Геращенко.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Киеве сбили ракету над детской больницей "Охматдет". Над зданием с больными детьми прогремел взрыв такой силы, что на девятом этаже разбились окна, а в центральном корпусе выбило двери.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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