В Киеве над "Охматдетом" сбили еще одну крылатую ракету

В Киеве над "Охматдетом" сбили еще одну крылатую ракету

В здании больницы повреждены окна и двери.

В Киеве над детской больницей "Охматдет" украинские ПВО сбили крылатую ракету.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram.

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Геращенко отметила, что в больнице "Охматдет" до сих пор находятся тяжелобольные дети.

По ее словам, в здании больницы повреждены окна и двери.

"Это второй за последние два дня обстрел "Охматдета". Рашистские орки, горите в аду", — подытожила Геращенко.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Киеве сбили ракету над детской больницей "Охматдет". Над зданием с больными детьми прогремел взрыв такой силы, что на девятом этаже разбились окна, а в центральном корпусе выбило двери.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.