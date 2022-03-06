Заместитель руководителя ОП: украинский народ требует закрыть небо

Областные и городские советы, а также граждане по всей стране обращаются к главам европейских стран, США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации россии.

Соответствующие обращения обнародовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщает, что такие обращения уже есть от депутатов Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Волынской и Николаевской областных рад.

«Это война россии против украинского народа, вставшего на защиту свободы европейских ценностей демократии. За это время погибли тысячи мирных украинцев… Каждая упущенная минута – это смерти наших граждан, женщин и детей, это уничтоженные города и села!», - говорится в обращении Николаевской областной рады.

«Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы президента Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной», - констатирует Тимошенко.

Также идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

«Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ», – добавил Тимошенко.