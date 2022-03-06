США и ЕС могут отказаться от российской нефти — Блинкен

США и ЕС могут отказаться от российской нефти — Блинкен

США обсуждают вероятность такой перспективы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США работают со своими союзниками в Европе, чтобы рассмотреть возможность запрета на импорт российской нефти, чтобы еще больше наказать страну за войну против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен заявил, что в настоящее время продолжается активное обсуждение такого запрета.

«Что касается российской нефти, я вчера разговаривал с президентом и другими членами Кабинета министров именно по этой теме, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно смотреть на перспективу запретить импорт российской нефти, убедившись, что на мировых рынках все еще есть соответствующие запасы нефти», — сказал он.