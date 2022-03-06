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США и ЕС могут отказаться от российской нефти — Блинкен

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США и ЕС могут отказаться от российской нефти — Блинкен

Associated Press

США обсуждают вероятность такой перспективы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США работают со своими союзниками в Европе, чтобы рассмотреть возможность запрета на импорт российской нефти, чтобы еще больше наказать страну за войну против Украины. 

Об этом сообщает CNN.

Блинкен заявил, что в настоящее время продолжается активное обсуждение такого запрета.

«Что касается российской нефти, я вчера разговаривал с президентом и другими членами Кабинета министров именно по этой теме, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно смотреть на перспективу запретить импорт российской нефти, убедившись, что на мировых рынках все еще есть соответствующие запасы нефти», — сказал он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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