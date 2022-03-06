США та ЄС можуть відмовитись від російської нафти - Блінкен

США обговорюють ймовірність такої перспективи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США працюють зі своїми союзниками в Європі, щоб розглянути можливість заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати країну за її неспровоковане вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен заявив, що наразі триває активне обговорення такої заборони.

«Що стосується російської нафти, я вчора розмовляв з президентом та іншими членами Кабінету міністрів саме на цю тему, і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб скоординовано дивитися на перспективу заборонити імпорт російської нафти, переконавшись, що на світових ринках все ще є відповідні запаси нафти», — сказав він.