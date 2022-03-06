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США та ЄС можуть відмовитись від російської нафти - Блінкен

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США та ЄС можуть відмовитись від російської нафти - Блінкен

Associated Press

США обговорюють ймовірність такої перспективи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США працюють зі своїми союзниками в Європі, щоб розглянути можливість заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати країну за її неспровоковане вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN. 

Блінкен заявив, що наразі триває активне обговорення такої заборони. 

«Що стосується російської нафти, я вчора розмовляв з президентом та іншими членами Кабінету міністрів саме на цю тему, і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб скоординовано дивитися на перспективу заборонити імпорт російської нафти, переконавшись, що на світових ринках все ще є відповідні запаси нафти», — сказав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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