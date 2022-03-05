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Над київським "Охматдитом" ППО вночі збили ворожу ракету

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Над київським "Охматдитом" ППО вночі збили ворожу ракету

УНІАН

В лікарні кажуть, що змушені виїздити.

Увечері над «Охматдитом» було збито ракету. Потужним вибухом вибило двері у центральному корпусі та побило вікна на 9-му поверсі.

Розповів про це генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір

«Ми всіх дітей тримали у бомбосховищі, і ніхто не постраждав. Наразі ми проводимо евакуацію», зазначив директор.

Водночас черговий лікар розповів про дзвінки про трьох поранених дітей у містах, де тривають бої. Виїхати для надання допомоги немає можливості, тож двоє малюків загинули. Батько третьої дитини спробує вивезти дитину до лікарні самостійно.

"Охматдит" готова приймати поранених різного віку

"Охматдит" готова приймати поранених різного віку

Під час війни дуже важливо знати, як допомогти дітям у разі поранення чи травми, якщо поряд немає медичної допомоги.

Якщо дитина поранилася – і при цьому в рані виявилося стороннє тіло, наприклад уламок скла, – як повинні діяти дорослі? Розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.

  • Якщо сторонній предмет, який увійшов у тіло глибоко, його категорично не можна витягувати з рани. Тому що це може спровокувати сильну кровотечу. Витягувати можна лише ті, що лежать на поверхні. Якщо спроби витягти стороннє тіло посилює кровотечу та біль – потрібно негайно припинити, пише nashamama.com.
  • Потрібно терміново звернутися за медичною допомогою. За таких ран не можна займатися самолікуванням, навіть якщо у вас, умовно, бабуся чи сусідка – медсестра.
  • До прибуття лікарської допомоги слід зупинити кровотечу. Не чіпаючи сторонній предмет, необхідно затиснути рану вище за неї.
  • Місце поранення необхідно промити і продезінфікувати, накласти пов'язку, що давить, хрест-навхрест навколо стороннього предмета.
  • Якщо ви не викликали швидку або вона приїде не скоро, якщо самостійно їдете в лікарню, потрібно зафіксувати предмет у рані так, щоб він не рухався. Для цього потрібно обкласти тканиною та накласти ще одну пов'язку.
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