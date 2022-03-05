Над київським "Охматдитом" ППО вночі збили ворожу ракету

В лікарні кажуть, що змушені виїздити.
Увечері над «Охматдитом» було збито ракету. Потужним вибухом вибило двері у центральному корпусі та побило вікна на 9-му поверсі.
Розповів про це генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір
«Ми всіх дітей тримали у бомбосховищі, і ніхто не постраждав. Наразі ми проводимо евакуацію», зазначив директор.
Водночас черговий лікар розповів про дзвінки про трьох поранених дітей у містах, де тривають бої. Виїхати для надання допомоги немає можливості, тож двоє малюків загинули. Батько третьої дитини спробує вивезти дитину до лікарні самостійно.
Під час війни дуже важливо знати, як допомогти дітям у разі поранення чи травми, якщо поряд немає медичної допомоги.
Якщо дитина поранилася – і при цьому в рані виявилося стороннє тіло, наприклад уламок скла, – як повинні діяти дорослі? Розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.
- Якщо сторонній предмет, який увійшов у тіло глибоко, його категорично не можна витягувати з рани. Тому що це може спровокувати сильну кровотечу. Витягувати можна лише ті, що лежать на поверхні. Якщо спроби витягти стороннє тіло посилює кровотечу та біль – потрібно негайно припинити, пише nashamama.com.
- Потрібно терміново звернутися за медичною допомогою. За таких ран не можна займатися самолікуванням, навіть якщо у вас, умовно, бабуся чи сусідка – медсестра.
- До прибуття лікарської допомоги слід зупинити кровотечу. Не чіпаючи сторонній предмет, необхідно затиснути рану вище за неї.
- Місце поранення необхідно промити і продезінфікувати, накласти пов'язку, що давить, хрест-навхрест навколо стороннього предмета.
- Якщо ви не викликали швидку або вона приїде не скоро, якщо самостійно їдете в лікарню, потрібно зафіксувати предмет у рані так, щоб він не рухався. Для цього потрібно обкласти тканиною та накласти ще одну пов'язку.