Над київським "Охматдитом" ППО вночі збили ворожу ракету

В лікарні кажуть, що змушені виїздити.

Увечері над «Охматдитом» було збито ракету. Потужним вибухом вибило двері у центральному корпусі та побило вікна на 9-му поверсі.

Розповів про це генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір

«Ми всіх дітей тримали у бомбосховищі, і ніхто не постраждав. Наразі ми проводимо евакуацію», зазначив директор.

Водночас черговий лікар розповів про дзвінки про трьох поранених дітей у містах, де тривають бої. Виїхати для надання допомоги немає можливості, тож двоє малюків загинули. Батько третьої дитини спробує вивезти дитину до лікарні самостійно.

"Охматдит" готова приймати поранених різного віку

Під час війни дуже важливо знати, як допомогти дітям у разі поранення чи травми, якщо поряд немає медичної допомоги.

Якщо дитина поранилася – і при цьому в рані виявилося стороннє тіло, наприклад уламок скла, – як повинні діяти дорослі? Розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.