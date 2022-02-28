Українські військові відбили окупантів у Волновасі

Українські війська зараз у місті.

Сьогодні, 27 лютого, у зоні ООС противник зайняв Волноваху, але завдяки контратаці Збройних сил України атаку відбили, там зараз перебувають наші війська.

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Волноваху зайняв противник сьогодні, зосередивши зусилля на місці головного удару, але завдяки контратаці Збройних сил України Волноваху відбили, там зараз перебувають наші війська і локалізують проблеми, які є південніше Волновахи. Маріуполь тримається, жодних проблем", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що Бердянськ зайнятий противником, там не було українських військових.

"Вони місто взяли, це те угруповування, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь, зараз воно там", - сказав Арестович.