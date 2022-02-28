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Українські військові відбили окупантів у Волновасі

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Українські війська зараз у місті.

Сьогодні, 27 лютого, у зоні ООС противник зайняв Волноваху, але завдяки контратаці Збройних сил України атаку відбили, там зараз перебувають наші війська.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Волноваху зайняв противник сьогодні, зосередивши зусилля на місці головного удару, але завдяки контратаці Збройних сил України Волноваху відбили, там зараз перебувають наші війська і локалізують проблеми, які є південніше Волновахи. Маріуполь тримається, жодних проблем", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що Бердянськ зайнятий противником, там не було українських військових.

"Вони місто взяли, це те угруповування, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь, зараз воно там", - сказав Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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