В Україні стався землетрус: що відомо

Люди землетрусу не відчули.
В Івано-Франківській області 38 грудня стався землетрус, магнітудою 2,4 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області о 13:51. Відомо, що епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині 2 км.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.
Востаннє землетрус тут був зареєстрований 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,4 бали.
Нагадаємо, 1 грудня в Україні стався землетрус. Його зафіксували в районі міста Новодністровськ Чернівецької області, на глибині 6 км.
Також 18 листопада в Чернівецькій області зафіксували землетрус.
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