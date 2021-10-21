Вакцинація проти коронавірусу: кому не можна робити щеплення

Вакцинація проти коронавірусу: кому не можна робити щеплення

Лікар з Їзраїлю Борис Бриль розповів, що існує два протипоказання проти щеплення.

Зараз в України триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу, а українців, які ще не отримали сертифікати про щеплення, закликають звертатися у відповідні пункти.

Про те, кому не можна робити щеплення, розповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами медика, є два протипоказання проти щеплення від кронавірусу.

"Перше чітке протипоказання — алергія до компонентів даної вакцини. Як ви можете дізнатися, чи є у вас алергія на даний компонент вакцини, якщо ви такий вакциною ніколи не вакциновані? Ніколи ви не дізнаєтеся, не існує в світі таких перевірок. Алергія може бути тільки тоді, коли людина з цим предметно стикалася і тільки з другої спроби у неї може бути алергічна реакція. Перший раз, коли ти стикаєшся з якимось компонентом, ніколи не може бути алергії. Є ще одне протипоказання — гостра фаза будь-якого захворювання", - зазначив Борис Бриль.

Він зауважив, що є люди з великим спектром алергічних реакцій. Таким громадянам варто вакцинуватися безпосередньо у лікарнях, де їм можуть надати меддопомогу у разі чого і вколоти адреналін.

Нагадаємо, що лікарка виступила за жорсткіші обмеження для невакцинованих українців і пояснила, чому хворіють щеплені.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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