Вакцинация против коронавируса: кому нельзя делать прививки

Врач из Израиля Борис Брыль рассказал, что существует два противопоказания против прививок.

Сейчас в Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса, а украинцев, которые еще не получили сертификаты о прививках, призывают обращаться в соответствующие пункты.

О том, какие существуют противопоказания к вакцинации, рассказал врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль в интервью ТСН.ua.

По словам медика, есть два противопоказания против прививки от кронавируса.

"Первое четкое противопоказания — аллергия к компонентам данной вакцины. Как вы можете узнать, есть ли у вас аллергия на данный компонент вакцины, если вы такой вакциной никогда не были вакцинированы? Никогда вы не узнаете, не существует в мире таких проверок. Аллергия может быть только тогда, когда человек с этим предметно сталкивался и только со второй попытки у него может быть аллергическая реакция. Первый раз, когда ты сталкиваешься с каким-то компонентом, никогда не может быть аллергии. Есть еще одно противопоказание — острая фаза любого заболевания", — отметил Борис Брыль.

Он добавил, что есть люди с большим спектром аллергических реакций. Таким гражданам стоит вакцинироваться непосредственно в больницах, где им могут оказать медпомощь в случае чего и уколоть адреналин.

Напомним, что врач выступила за более жесткие ограничения для невакцинированных украинском и объяснила, почему болеют привитые.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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