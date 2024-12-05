Вбивство Фаріон: суд вирішив, чи відпускати додому підозрюваного

У Львові апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірина Фаріон. Підозрюваний продовжить перебувати під вартою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Львівський апеляційний суд 5 грудня розглянув апеляцію щодо запобіжного заходу Зінченку і залишив чинним рішення попереднього суду – перебування під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року.

Адвокати підозрюваного у вбивстві Фаріон просили суд змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Аргументували це відсутністю будь-якого прямого доказу проти Зінченка, і тим, що він раніше не був судимий.

Своєю чергою прокурори заявили, що вважають підозру фігуранту справи обґрунтованою, тому просили залишити запобіжний захід без зміни – тримання під вартою без застави.

Заслухавши сторони обвинувачення та захисту, суд вирішив залишити Зінченка в СІЗО.

До слова, підозрюваний брав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку. У залі суду були присутні мама Зінченка і люди, одягнені у футболки із фото фігуранта та написом "Зінченко невинний". Були присутні й ті, хто прийшов підтримати родину Фаріон, зокрема вони принесли фотопортрет мовознавиці.

Нагадаємо, 13 листопада Галицький райсуд Львова подовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон ще на два місяці до 12 січня 2025 року включно.

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