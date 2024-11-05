Вбивство Ірини Фаріон: з'явилися нові відеодокази у справі

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, Олена Зінченко, звернулася до правозахисних організацій з листом, у якому стверджує, що немає доказів причетності її сина до вбивства Ірини Фаріон.

У листі до Центру прав людини ZMINA Олена Зінченко додала фотографії, на яких, за її словами, риси обличчя та статура її сина В’ячеслава відрізняються від хлопця, зафіксованого камерами біля будинку Ірини Фаріон.

Олена Зінченко стверджує, що адвокат має відеодоказ, який підтверджує, що на момент фіксації хлопця камерами під будинком Фаріон, В’ячеслав був в іншому місті, але суд це не врахував. За словами матері, її син приїхав до Львова 9 липня 2024 року, а хлопець, зафіксований біля будинку, сидів на лавці за два-три тижні до нападу. Також вона заявляє, що В’ячеслав перебував в орендованій квартирі в іншому районі.

Мати підозрюваного заявила, що їй та батькові В’ячеслава, який перебуває на фронті, не дозволяють побачитися із сином. Вона також стверджує, що в камеру до В’ячеслава підсаджують людей, які погрожують йому та намагаються примусити зізнатися у вбивстві. В’ячеслав передав матері записку, де запевнив, що не планує самогубства, а якщо щось станеться, то це буде вчинено іншими.

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що до вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, які користувалися певними телефонними номерами. Слідство наразі перевіряє близько 300 номерів.

Читайте також: