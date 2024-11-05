Атака РФ на Запоріжжя: що відомо про загиблих та постраждалих

На місці влучання сталася пожежа.
Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя загинуло 6 людей. Також є 9 поранених.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як наголосив Федоров, це попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
"Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він.
Згодом у відомстві повідомили, що кількість поранених зросла до 16 осіб.
Нагадаємо, зранку 5 листопада російські військові завдали удару по Запоріжжю. Сталося влучання в обʼєкт інфраструктури.
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