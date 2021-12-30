Внутрішня дестабілізація в Україні – це питання номер один для РФ – Данілов

Внутрішня дестабілізація в Україні – це питання номер один для РФ – Данілов

Йдеться про внутрішню та енергетичну дестабілізацію у країні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, якими способами Російська Федерація намагається розхитати внутрішню ситуацію в Україні, зокрема, йдеться про провокації з боку Кремля.

Про це він повідомив під час брифінгу РНБО 30 грудня.

"На сьогоднішній день внутрішня дестабілізації в Україні - це питання номер один для РФ. У разі загрози, якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше, Росія може використати цю можливість. Наше завдання є цього не допустити", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що провокації з боку Російської Федерації - це спроби Кремля дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Він пригадав інцидент у Львові, коли невідомив кинув в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові "коктейль Молотова".

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"Наші служби дуже швидко відпрацювали. Людина, яка це все робила, вона не має жодного відношення до якось руху. Це людина - з окупованих територій, з міста Горлівка. Він зараз затриманий", - сказав Данілов.

Він зазначив, що такі провокації періодично трапляються, але всі відповідні служби спрацьовують на відмінно.

Також він повідомив, що питання енергетичної дестабілізації у Кремлі є на порядку денному. "Вони заборонили транзит через свою країну вугілля з Казахстану, яке нам вкрай необхідне. Тому ми зараз отримуємо (вугілля - ред.) через морський шлях. Сьогодні ситуація є під контролем. Ми сьогодні не бачимо, скажімо так, так чи інших проблем, але вугілля треба закуповувати", - запевнив посадовець.

Данілов наголосив, що апарат РНБО і президент взяли під контроль закупівлю вугілля, яае відбувається для ТЕС.

Нагадаємо, що РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР про ситуацію на кордонах та внутрішню безпеку.

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