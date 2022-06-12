Зеленський став лауреатом премії Нємцова за сміливість

Фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію за сміливість президентові України Володимиру Зеленському.

У фонді кажуть, що на тлі війни було ухвалено рішення висунути на премію представників України, тоді як раніше лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти.

Про це йдеться на сайті фонду.

Зазначається, що серед кандидатів у 2022 році були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), яка нині перебуває у російському полоні, а також радник президента України Олексій Арестович.

Зеленського було обрано шляхом рейтингового голосування засновників та ради фонду. За словами доньки Нємцова у інтерв’ю виданню "Медуза", президент України "виявив неймовірну сміливість, якої від нього ніхто не очікував".

"Я думаю, що навіть Володимир Путін був, м’яко скажемо, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз — це лідер вільного світу… Ми даємо премію не за минуле та не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння — це і є квінтесенція його неймовірної мужності", — сказала Жанна Нємцова.

Слід зазначити, що минулого року премію фонду Нємцова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, який був ув’язнений путінським режимом після отруєння та повернення до Росії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани.

Крім того, Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рейгана. Таку нагороду мають лише 10 людей у світі.

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