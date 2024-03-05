Зустріч Зеленського та Орбана: в Угорщині висунули ультиматум

В Угорщині кажуть, що Київ має "повернути права" угорській спільноті.

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського наразі неможлива, оскільки Київ "не повертає права" угорській національній спільноті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття.

"Поки в Україні не буде створено законодавство, необхідне для відновлення прав угорської національної громади, – умови для зустрічі на вищому рівні просто не можуть бути виконані", – сказав він.

Водночас офіційна відповідь буде надіслана до Києва в середу.

"Я дуже сподіваюся, що в майбутньому вони відійдуть від цієї догматичної позиції, і я щиро сподіваюся, що вони зможуть показати якийсь прогрес щодо прав меншин", – підкреслив він.

Напередодні уряд Угорщини опублікував заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, в якій закликав "обидві сторони" сісти за стіл переговорів.

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