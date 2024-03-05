Встреча Зеленского и Орбана: в Венгрии поставили ультиматум

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского пока невозможна, поскольку Киев "не возвращает права" венгерскому национальному сообществу.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит ни одного прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья.

"Пока в Украине не будет создано законодательство, необходимое для восстановления прав венгерского национального общества, – условия для встречи на высшем уровне просто не могут быть выполнены", - сказал он.

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В то же время официальный ответ будет направлен в Киев в среду.

"Я очень надеюсь, что в будущем они отойдут от этой догматической позиции, и я искренне надеюсь, что они смогут показать некий прогресс в отношении прав меньшинств", – подчеркнул он.

Накануне правительство Венгрии опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором призвало "обе стороны" сесть за стол переговоров.

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