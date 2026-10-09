Раптовий параліч Києва: до чого терміново готують містян?

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У Києві через дефіцит напруги після масованих ударів по енергооб'єктах паралізувало рух електротранспорту в кількох ключових районах: трамваї та тролейбуси зупинилися, а автобусів для всіх пасажирів не вистачає. Водночас у столиці фіксують перебої та зниження тиску у водопостачанні на правому березі. Влада розгортає резервні потужності, але за "План стійкості" столицю вже жорстко розкритикували на вищому рівні. Чи готова столиця до зими, як курсуватиме транспорт і що буде з теплом та водою – деталі в ТСН.