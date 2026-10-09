Внезапный паралич Киева: к чему срочно готовят горожан?

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В Киеве из-за дефицита напряжения после массированных ударов по энергообъектам парализовано движение электротранспорта в нескольких ключевых районах: трамваи и троллейбусы остановились, а автобусов не хватает на всех пассажиров. В то же время в столице фиксируются перебои и снижение давления в водоснабжении на правом берегу. Власти задействуют резервные мощности, но за «План устойчивости» столицу уже жестко раскритиковали на высшем уровне. Готова ли столица к зиме, как будет курсировать транспорт и что будет с теплом и водой — подробности в ТСН.