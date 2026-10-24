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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
15

Перемирие в Олешках: как будут выводить мирных жителей из ада?!

Перемирие в Олешках: как будут выводить мирных жителей из ада?!

Перемирие в Олешках: как будут выводить мирных жителей из ада?!

О вызовах и особенностях гуманитарной миссии в Олешках поговорим с исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александром Павличенко. Омбудсман заявил, что эвакуация из Олешек будет крайне сложной и будет проходить в несколько этапов. Если не ошибаюсь, это первая за долгое время масштабная попытка спасения мирных жителей с разведением сил и привлечением международных посредников. Как на практике может проходить эта операция? Подробности — в видео.

Дата публикации
Количество просмотров
15

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