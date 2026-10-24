Перемир’я в Олешках: як цивільних виводитимуть з пекла?!

Реклама

Про виклики та особливості гуманітарної місії в Олешках поговоримо з виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Омбудсман заявив, що евакуація з Олешок буде вкрай складною та відбуватиметься в кілька етапів. Якщо не помиляюся, це перша масштабна спроба порятунку цивільних із розведенням сил і залученням міжнародних посередників за тривалий час. Як суто практично може відбуватися ця операція? Деталі — на відео.