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Новини ТСН 18:00 23 жовтня. Суми після потужних ударів! МСЕК ліквідовують! У Повалій забрали майно!

Новини ТСН 18:00 23 жовтня. Суми після потужних ударів! МСЕК ліквідовують! У Повалій забрали майно!

Новини ТСН 18:00 23 жовтня. Суми після потужних ударів! МСЕК ліквідовують! У Повалій забрали майно!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 середи, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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