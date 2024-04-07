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ТСН за 7 квітня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН за 7 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Потрощені людські хати! Результати нічної атаки "Шахедів" на Харків

Сюжети випуску

Обстріл Харова, гай дитячих мрій, Конституція Орлика та інше - у випуску ТСН 7 квітня 2024 року.

  

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