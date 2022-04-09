45-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

45-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дозволяють розібратися у своїх почуттях.

Таро є системою ворожіння, в якій використовується набір карт із символами та образами. Карти Таро дають уявлення про те, що відбувається, показують приховані аспекти ситуації, допомагають отримати відповіді на питання, що стосуються відносин, роботи, можливостей та змін життя.

Більшість людей звертаються до карт для отримання певної інформації, а деякі бояться почути щось страшне. Але карти Таро - просто інструмент, який дасть вам розуміння того, що відбувається, і порада як змінити своє життя на краще.

Хоча й карти Таро не показують майбутнього, ви зможете отримати підказку, що ж робити далі.

Що ж нас усіх чекає 9 квітня 2022 року у 45-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо карти Таро, які належать до так званих фігурних карт або карт двору та молодші аркани, що символізують більш побутові речі.

Перша карта у розкладі - це карта "Десятка пентаклів" у перевернутій позиції.

До успіху доведеться йти довго, манівцями. Перевернута карта говорить про скандали та непорозуміння. Хорошим взаєминам завжди щось заважає.

Зараз у вас відсутня мотивація щось робити для того, щоб підвищити доходи та налагодити гармонійні стосунки у сім'ї.

Також ця карта свідчить про великі ризики, невдалі вкладення капіталу та сліпу довіру людям. Традиційне значення перевернутої карти – це втрачене майно та гроші сім'ї.

До того ж вона може означати сімейну невлаштованість, розбіжності, відсутність згуртованості та відчуття єдності. Тому зараз варто звернути на це увагу у своєму житті.

Наступна карта у розкладі - "Лицар жезлів" - теж у перевернутій позиції.

Вона свідчить про те, що легко здогадатися, до чого в результаті призводить імпульсивність, метушня, плутанина і тактика шапкозакидання. Фігурні карти, до яких належить "Лицар жезлів" часто символізують реальних людей, тому йдеться про те, що незабаром ця людина стикнеться з різними проблемами, конфліктами, нескінченними дискусіями, а також відчуттям розгубленості.

Причина ситуації, що склалася, всієї цієї бурі в склянці води — дилетант, що завдає оточенню безліч клопотів і занепокоєння.

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Також слід уважно поглянути на себе із боку, об'єктивно проаналізувати свою поведінку. Всі неприємності, що відбулися, — зовсім не випадковість, а наслідок необдуманих рішень.

І завершує наш розклад "Дев'ятка жезлів" у перевернутій позиції.

Вона каже, що ви пережили нелегкі часи. Проблем та складнощів виникало достатньо, але ви витримали їх стійко. Життєві труднощі загартували вас настільки, що ви не боїтеся нічого.

Але через випробування йдеться і про надмірну підозрілість і невдоволення оточенням, постійні конфлікти, замкнутість, недовіру до людей, підозрілість, яка може бути не цілком адекватною та проводити до конфліктів та неприємностей, втрату зв'язку з зовнішнім світом.

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