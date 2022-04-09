9 квітня 2022 року: який сьогодні день

9 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

9 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

9 квітня 2022 року - субота. 45-й день війни Росії проти України. 99-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 квітня - Міжнародний день топменеджера. Подія проходить під гаслом: "Головне для топменеджера - професіоналізм, відповідальність, турбота про людей і навколишній світ".

День топменеджера був заснований у 2009 році, коли його запропонував відзначати оргкомітет XI Міжнародного конгресу "Інноваційна економіка і якість управління". Дату для цієї події вибрали не випадково - її асоціюють з пробудженням природи, оновленням, новими прагненнями і цілями. Таким чином, свято підкреслює роль топ-менеджерів у створенні успішних компаній і прогрес суспільства.

9 квітня - яке сьогодні церковне свято

9 квітня - день пам'яті Матрони Солунської / commons.wikimedia.org

9 квітня в церковному календарі - день пам'яті Матрони Солунської, яка постраждала за віру в Христа в 3-4 столітті.

Її вважали покровителькою господинь. Саме тому до неї у цей день молилися жінки. Матрону Солунську також називали Настовницею, адже часто після відлиг і морозів уночі утворювався наст.

Матрону називали ще "Полуріпицею", оскільки господарі цього дня спускалися до льоху. Там вони перевіряли, скільки і чого у них залишилося, а в основному - ріпи. Цей овоч вважався однією з головних страв на селянському столі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 квітня

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Які сьогодні іменини: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат.

9 квітня народились:

1821 рік — поет і критик, класик французької й світової літератури Шарль Бодлер;

1911 рік — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;

1962 рік — український художник, режисер Ігор Подольчак.

Що не можна робити 9 квітня

Не можна сваритися у цей день, інакше помиритися буде дуже складно;

Не бажано сьогодні позичати гроші;

Не можна на Матрони планувати поїздки і самому кудись їхати. Сьогодні рекомендується залишитися вдома.

Не слід зловживати м'ясними стравами та спиртним.

Що можна робити

Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Пам'ятні події 9 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 квітня:

193 рік — Септимій Север був проголошений Римським імператором

1667 рік — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.

1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві

1930 рік — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T

1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США

1966 рік — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті

1966 рік — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть

1969 рік — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі "Спікізі"

1970 рік — Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "The Beatles" як групи

1977 рік — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen"

1983 рік — англійський хіт-парад очолив Девід Бові з піснею "Let's Dance"

1990 рік — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання

1991 рік — у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич)

2003 рік — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії

2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Вельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

2015 рік — в Україні набув чинності закон про декомунізацію.

Народні прикмети на 9 квітня