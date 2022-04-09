9 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

9 квітня 2022 року - субота. 45-й день війни Росії проти України. 99-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
9 квітня - Міжнародний день топменеджера. Подія проходить під гаслом: "Головне для топменеджера - професіоналізм, відповідальність, турбота про людей і навколишній світ".
День топменеджера був заснований у 2009 році, коли його запропонував відзначати оргкомітет XI Міжнародного конгресу "Інноваційна економіка і якість управління". Дату для цієї події вибрали не випадково - її асоціюють з пробудженням природи, оновленням, новими прагненнями і цілями. Таким чином, свято підкреслює роль топ-менеджерів у створенні успішних компаній і прогрес суспільства.
9 квітня - яке сьогодні церковне свято
9 квітня в церковному календарі - день пам'яті Матрони Солунської, яка постраждала за віру в Христа в 3-4 столітті.
Її вважали покровителькою господинь. Саме тому до неї у цей день молилися жінки. Матрону Солунську також називали Настовницею, адже часто після відлиг і морозів уночі утворювався наст.
Матрону називали ще "Полуріпицею", оскільки господарі цього дня спускалися до льоху. Там вони перевіряли, скільки і чого у них залишилося, а в основному - ріпи. Цей овоч вважався однією з головних страв на селянському столі.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 квітня
Які сьогодні іменини: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат.
9 квітня народились:
- 1821 рік — поет і критик, класик французької й світової літератури Шарль Бодлер;
- 1911 рік — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;
- 1962 рік — український художник, режисер Ігор Подольчак.
Що не можна робити 9 квітня
- Не можна сваритися у цей день, інакше помиритися буде дуже складно;
- Не бажано сьогодні позичати гроші;
- Не можна на Матрони планувати поїздки і самому кудись їхати. Сьогодні рекомендується залишитися вдома.
- Не слід зловживати м'ясними стравами та спиртним.
Що можна робити
- Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Пам'ятні події 9 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 квітня:
- 193 рік — Септимій Север був проголошений Римським імператором
- 1667 рік — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.
- 1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві
- 1930 рік — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T
- 1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США
- 1966 рік — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті
- 1966 рік — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть
- 1969 рік — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі "Спікізі"
- 1970 рік — Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "The Beatles" як групи
- 1977 рік — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen"
- 1983 рік — англійський хіт-парад очолив Девід Бові з піснею "Let's Dance"
- 1990 рік — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання
- 1991 рік — у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич)
- 2003 рік — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії
- 2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Вельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
- 2015 рік — в Україні набув чинності закон про декомунізацію.
Народні прикмети на 9 квітня
- Якщо ввечері кричать чайки, на ранок буде ясна погода. Якщо вони низько кричать, то влітку очікується посуха, або опадів не буде тривалий час.
- Зранку 9 квітня іній і туман — рік видасться врожайним.
- Опала третя хвоя — через два тижні піде льодохід.
- Чибіс приніс на дзьобі воду — до першого весняного дощу.
- Чайки літають над будинком — найближчим часом відбудеться сход льодів