Астрологічний прогноз на 9 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, під час якого можна зіткнутися з брехнею, зрадою та спокусами, яким важко буде чинити опір. Боятися енергій дня не варто, а от бути постійно напоготові, готуючись відбивати будь-які "атаки" темних сил, можна і потрібно.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій, але необхідно дотримуватися обережності.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: шоколадний, коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: необхідно звертати увагу на сигнали, які подаватиме організм – у разі будь-якого нездужання необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішній конфлікт, що існує між свідомістю та підсвідомістю, а також підказує способи його вирішення: головне – запам'ятати їхній сюжет дослівно та в деталях.

Афоризм дня: "Єдине щастя у житті – це постійне прагнення вперед" (Еміль Золя).

Геометрична фігура дня: трикутник – символ рівності та єдиної божественної сутності Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – проводити обряди з очищення карми. День також є сприятливим для любовної магії.

Табу дня: у жодному разі не можна розливати молоко – сьогодні це вважається поганою прикметою.

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