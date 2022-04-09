Астрологический прогноз на 9 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями, которым сложно будет противиться. Бояться энергий дня не стоит, а вот быть постоянно начеку, готовясь отражать любые "атаки" темных сил, можно и нужно.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, но необходимо соблюдать осторожность.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: шоколадный, коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет подавать организм – в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его разрешения: главное – запомнить его сюжет дословно и в деталях.

Афоризм дня: "Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед" (Эмиль Золя).

Геометрическая фигура дня: треугольник – символ равенства и единой божественная сущность Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды по очистке кармы. День также благоприятен для любовной маги.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проливать молоко – сегодня это считается плохой приметой.

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