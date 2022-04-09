9 апреля 2022: какой сегодня день

9 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

9 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

9 апреля 2022 года – суббота. 45-й день войны России против Украины. 99-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 апреля – Международный день топменеджера. Событие проходит под лозунгом: "Главное для топменеджера – профессионализм, ответственность, забота о людях и окружающем мире".

День топ-менеджера был основан в 2009 году, когда его предложил отмечать оргкомитет XI Международного конгресса "Инновационная экономика и качество управления". Дату для этого события выбрали не случайно – ее ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми стремлениями и целями. Таким образом, праздник подчеркивает роль топ-менеджеров в создании успешных компаний и прогресс общества.

9 апреля – какой сегодня церковный праздник

9 апреля - день памяти Матроны Солунской / commons.wikimedia.org

9 апреля в церковном календаре – день памяти Матроны Солунской, пострадавшей за веру во Христа в 3-4 веке.

Ее считали покровительницей хозяек. Поэтому к ней в этот день молились женщины. Матрону Солунскую также называли Учительницей, ведь часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.

Матрону называли еще "Полурипицей", поскольку хозяева этого дня спускались в погреб. Там они проверяли, сколько и чего у них осталось, а в основном – репы. Этот овощ считался одним из главных блюд на крестьянском столе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 апреля

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Какие сегодня именины: Мануил, Мануйло, Мефодий, Матрена, Феодосий, Александр, Иван, Охрим, Кондратий.

9 апреля родились:

1821 год – поэт и критик, классик французской и мировой литературы Шарль Бодлер;

1911 год – украинский живописец-монументалист Степан Кириченко;

1962 год – украинский художник, режиссер Игорь Подольчак.

Что запрещено делать 9 апреля

В этот день нельзя ссориться, иначе помириться будет очень сложно;

Не желательно сегодня занимать деньги;

Нельзя на Матроны планировать поездки и самому куда-нибудь ехать. Сегодня рекомендуется остаться дома.

Не следует злоупотреблять мясными блюдами и спиртным.

Что можно делать

В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Памятные события

9 апреля Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 9 апреля:

193 год - Септимий Север был провозглашен Римским императором

1667 год - в Париже состоялась первая в мире публичная художественная выставка.

1860 год — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве

1930 год – в Нью-Йорке впервые продемонстрировали работу видеотелефона. Связь установлена ​​между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T

1963 год - экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

1966 год - во Франции Софи Лорен вышла замуж за продюсера Карло Понти

1966 год - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков

1969 год – состоялся дебютный концерт группы King Crimson в лондонском клубе "Спикизи"

1970 год - Пол МакКартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "The Beatles" как группы

1977 год - шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней "Dancing Queen"

1983 год - английский хит-парад возглавил Дэвид Бови с песней "Let's Dance"

1990 год - во Львовской опере состоялось первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва

1991 год - во Львове основано творческое объединение Фонд Мазоха (учредители Роман Виктюк, Игорь Подольчак и Игорь Дюрич)

2003 год - Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении

2005 год – наследник британского престола Чарльз, принц Вельский женился на Камилле Паркер-Боулз.

2015 год - в Украине вступил в силу закон о декоммунизации.

Народные приметы на 9 апреля