9 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

9 апреля 2022 года – суббота. 45-й день войны России против Украины. 99-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
9 апреля – Международный день топменеджера. Событие проходит под лозунгом: "Главное для топменеджера – профессионализм, ответственность, забота о людях и окружающем мире".
День топ-менеджера был основан в 2009 году, когда его предложил отмечать оргкомитет XI Международного конгресса "Инновационная экономика и качество управления". Дату для этого события выбрали не случайно – ее ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми стремлениями и целями. Таким образом, праздник подчеркивает роль топ-менеджеров в создании успешных компаний и прогресс общества.
9 апреля – какой сегодня церковный праздник
9 апреля в церковном календаре – день памяти Матроны Солунской, пострадавшей за веру во Христа в 3-4 веке.
Ее считали покровительницей хозяек. Поэтому к ней в этот день молились женщины. Матрону Солунскую также называли Учительницей, ведь часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.
Матрону называли еще "Полурипицей", поскольку хозяева этого дня спускались в погреб. Там они проверяли, сколько и чего у них осталось, а в основном – репы. Этот овощ считался одним из главных блюд на крестьянском столе.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 апреля
Какие сегодня именины: Мануил, Мануйло, Мефодий, Матрена, Феодосий, Александр, Иван, Охрим, Кондратий.
9 апреля родились:
- 1821 год – поэт и критик, классик французской и мировой литературы Шарль Бодлер;
- 1911 год – украинский живописец-монументалист Степан Кириченко;
- 1962 год – украинский художник, режиссер Игорь Подольчак.
Что запрещено делать 9 апреля
- В этот день нельзя ссориться, иначе помириться будет очень сложно;
- Не желательно сегодня занимать деньги;
- Нельзя на Матроны планировать поездки и самому куда-нибудь ехать. Сегодня рекомендуется остаться дома.
- Не следует злоупотреблять мясными блюдами и спиртным.
Что можно делать
- В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.
Памятные события
9 апреля Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 9 апреля:
- 193 год - Септимий Север был провозглашен Римским императором
- 1667 год - в Париже состоялась первая в мире публичная художественная выставка.
- 1860 год — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве
- 1930 год – в Нью-Йорке впервые продемонстрировали работу видеотелефона. Связь установлена между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T
- 1963 год - экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.
- 1966 год - во Франции Софи Лорен вышла замуж за продюсера Карло Понти
- 1966 год - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков
- 1969 год – состоялся дебютный концерт группы King Crimson в лондонском клубе "Спикизи"
- 1970 год - Пол МакКартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "The Beatles" как группы
- 1977 год - шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней "Dancing Queen"
- 1983 год - английский хит-парад возглавил Дэвид Бови с песней "Let's Dance"
- 1990 год - во Львовской опере состоялось первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва
- 1991 год - во Львове основано творческое объединение Фонд Мазоха (учредители Роман Виктюк, Игорь Подольчак и Игорь Дюрич)
- 2003 год - Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении
- 2005 год – наследник британского престола Чарльз, принц Вельский женился на Камилле Паркер-Боулз.
- 2015 год - в Украине вступил в силу закон о декоммунизации.
Народные приметы на 9 апреля
- Если вечером кричат чайки, к утру будет ясная погода.
- Если они низко кричат, то летом ожидается засуха или осадков не будет продолжительное время.
- Утром 9 апреля иней и туман – год кажется урожайным.
- Опала третья хвоя – через две недели пойдет ледоход.
- Чибис принес на клюве воду – к первому весеннему дождю.
- Чайки летают над домом – в ближайшее время состоится сход льдов