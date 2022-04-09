45-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

45-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют разобраться в своих чувствах.

Таро представляет собой систему гадания, в которой используется набор карт с символами и образами. Карты Таро дают представление о происходящем, показывают скрытые аспекты ситуации, помогают получить ответы на вопросы, касающиеся отношений, работы, возможностей и изменений жизни.

Большинство людей обращаются к картам для получения определенной информации, а некоторые боятся услышать что-нибудь страшное. Но карты Таро – просто инструмент, который даст вам понимание происходящего, и совет как изменить свою жизнь к лучшему.

Хотя карты Таро не показывают будущего, вы сможете получить подсказку, что же делать дальше.

Что ж нас всех ждет 9 апреля 2022 в 45-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть карты Таро, принадлежащие к так называемым фигурным картам или картам двора и младшие арканы, символизирующие более бытовые вещи.

Первая карта в расписании – это карта "Десятка пентаклей" в перевернутой позиции.

К успеху придется идти долго, окольными путями. Перевернутая карта говорит о скандалах и недоразумениях. Хорошим взаимоотношениям всегда что-то мешает.

Сейчас у вас нет мотивации что-то делать для того, чтобы повысить доходы и наладить гармоничные отношения в семье.

Также эта карта свидетельствует о больших рисках, неудачных вложениях капитала и слепом доверии людям. Традиционное значение перевернутой карты – это утраченное имущество и семьи.

К тому же она может означать семейную неустроенность, разногласия, отсутствие сплоченности и единства. Поэтому сейчас следует обратить на это внимание в своей жизни.

Следующая карта в расписании — "Рыцарь жезлов" — тоже в перевернутой позиции.

Она свидетельствует о том, что легко догадаться, к чему в результате приводит импульсивность, суета, неразбериха и тактика шапкозаброса. Фигурные карты, к которым принадлежит "Рыцарь жезлов" часто символизируют реальных людей, поэтому говорится, что вскоре этот человек столкнется с разными проблемами, конфликтами, бесконечными дискуссиями, а также ощущением растерянности.

Причина сложившейся ситуации всей этой бури в стакане воды — дилетант, доставляющий окружению множество хлопот и беспокойства.

Также читайте Гороскоп на 9 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Также следует внимательно посмотреть на себя со стороны, объективно проанализировать свое поведение. Все произошедшие неприятности — вовсе не случайность, а следствие необдуманных решений.

И завершает наше расписание "Девятка жезлов" в перевернутой позиции.

Она говорит, что вы пережили нелегкие времена. Проблем и сложностей возникало достаточно, но вы выдержали их стойко. Жизненные затруднения закалили вас настолько, что вы не боитесь ничего.

Но через испытания речь идет и о чрезмерной подозрительности и недовольстве окружением, постоянных конфликтах, замкнутости, недоверии к людям, подозрительности, которая может быть не вполне адекватной и проводить до конфликтов и неприятностей, потерю связи с внешним миром.

Читайте также: