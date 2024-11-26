"Це вже останні потуги": екстрасенска назвала небезпечні місця в Україні

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова назвала найнебезпечніші місця в Україні у грудні 2024 року.

Про це повідомила на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, де буде найнебезпечніше в Україні. Вона зазначила, що це - прикордонні території. Також вона закликала бути обережними тих, хто мешкає на верхніх поверхах чи біля енергооб'єктів. Яна Пасинкова зазначила, що існує загроза біля води.

"Найбільша небезпека на прикордонних територіях. Карти показують нам такий меседж: "наша матінка-земля повинна потерпіти разом із нами, що це вже останні потуги, а далі все буде добре. Чекаємо", - сказала вона.

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