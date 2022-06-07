Болгарія не постачатиме зброю Україні

Парламент країни відмовив у наданні військової допомоги на запит посла України.

Україна не отримає зброї від Болгарії. Парламент країни відмовив у наданні військової допомоги, зокрема радянського зразка, на запит посла України Віталія Москаленка.

Про це пише місцеве видання The Sofia Globe.

"Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю до України. Справу закрито", - сказала лідерка Болгарської соціалістичної партії та міністерка економіки Корнелія Нінова.

Проте, виступаючи 7 червня, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив журналістам, що є рішення парламенту про військово-технічну допомогу Україні і "ми дотримуватимемося рішень Національних зборів".

"Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали досі на гуманітарну допомогу, що ми ремонтуватимемо їхню техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці, ми зробимо це у Болгарії", - сказав він.

Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

Нагадаємо, президент Болгарії заявив, що його країну втягують у конфлікт та виступив проти надання Україні військової допомоги.

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