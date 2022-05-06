Президент Болгарії виступив проти надання Україні військової допомоги

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що його країну втягують у конфлікт та виступив проти надання Україні військової допомоги.

Президент Болгарії Румен Радєв виступив проти надання Україні військово-технічної допомоги.

Про це повідомляє БГНЕС.

Політик розкритикував депутатів Народних зборів, які підтримують надання Україні допомоги. За його словами, таким чином парламентарі насаджують мілітаристські настрої.

"Люди, які вирішують надати Україні військову допомогу, повинні думати в першу чергу про безпеку болгарських громадян", - заявив він.

Нагадаємо, що парламент Болгарії проголосував за надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні. Це рішення також включає ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах Болгарії.

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