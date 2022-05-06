Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощи

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страну вовлекают в конфликт и выступил против предоставления Украине военной помощи.

Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине военно-технической помощи.

Об этом сообщает БГНЕС.

Политик раскритиковал депутатов Народного собрания, поддерживающих предоставление Украине помощи. По его словам, таким образом, парламентарии насаждают милитаристские настроения.

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"Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан", – заявил он.

Напомним, что парламент Болгарии проголосовал за предоставление гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине. Это решение также включает в себя ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях Болгарии.

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