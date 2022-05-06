Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощи

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страну вовлекают в конфликт и выступил против предоставления Украине военной помощи.
Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине военно-технической помощи.
Об этом сообщает БГНЕС.
Политик раскритиковал депутатов Народного собрания, поддерживающих предоставление Украине помощи. По его словам, таким образом, парламентарии насаждают милитаристские настроения.
"Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан", – заявил он.
Напомним, что парламент Болгарии проголосовал за предоставление гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине. Это решение также включает в себя ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях Болгарии.
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