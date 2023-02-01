Бої за Бахмут тривають: в ISW дали новий прогноз щодо просування військ на фронті

Бахмут на Донеччині залишається місцем найбільш запеклого протистояння. Аналітики ISW не прогнозують захоплення Бахмута російськими військами і вважають малоймовірним, що окупанти зможуть здійснити раптове оточення українських сил у місті.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

За оцінкою ISW, їхній прогноз від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, виявився неточним. Перекидання російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи "Вагнера", а тому - бої за місто тривають.

Інститут посилається на українських командувачів, які підтвердили участь "супер-кваліфікованих" російських військових у наступі на Бахмут, де вони підтримують сили ПВК "Вагнер". Так, командир українського підрозділу, який діє у Бахмуті, Денис Ярославський підтвердив, що "надкваліфіковані" російські війська зараз підсилюють штурмові підрозділи вагнерівців. Усі вони разом намагаються оточити Бахмут.

Водночас в ISW вважають "н адзвичайно малоймовірним" те, що російським військам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті. Хоча там і не виключають, що українське командування може відвести звідти війська, щоб уникнути неприйнятних втрат.

На думку аналітиків, російські чиновники знову переоцінюють військові можливості РФ для просування в Донецькій області. Маріонетка Кремля в терористичній так званій "ДНР", бойовик Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил РФ на Донбасі.

"Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням російського військового потенціалу", – зазначили в ISW.

Водночас Інститут зазначає, що Міноборони РФ може замінити найманців "Вагнера" під Бахмутом звичайними російськими військами, щоб показати російську армію єдиною переможницею, якщо їй зрештою вдасться захопити місто.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, прагне підірвати вплив ПВК "Вагнер" в Україні, незважаючи на те, що МО покладається на сили "Вагнера" для підтримки російських зусиль навколо Бахмута від липня та зазнає жахливих втрат за мінімальні територіальні здобутки", – констатували фахівці.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий повідомив, що російським окупантам не вдалося перекрити забезпечення ЗСУ трасою на Бахмут. За його словами, Бахмут залишається одним з головних напрямків удару окупантів.

Він також уточнив, що виведення військ із Бахмута працює з огляду на загальну обстановку. Першочергове – збереження особового складу, займання кращих позицій, і це має декілька етапів.

За інформацією ЗСУ, впродовж останніх двох місяців окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.

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