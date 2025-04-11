Чи має Путін резерв для суттєвого просування на фронті: думка експерта

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Той тип мобілізації, який на сьогодні може дозволити собі президент Росії Володимир Путін, не дозволяє одразу створити суттєву перевагу на фронті у кількості військових.

Таку думку експерт із військових питань Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій висловив у інтерв’ю OBOZ.UA.

Він відповів на запитання, чи має ворог резерв для суттєвого просування чи активізації на фронті, і чи може Путін собі дозволити суттєву активізацію.

Реклама

«На це запитання відповісти і просто, і складно. У чому простота? У тому, що Путін не хоче залишитися без влади, адже розуміє, що тоді йому доведеться відповідати. Померти, як Сталін, не всі можуть. Це перше. Друге — так, хтось каже, що населення Росії 89 мільйонів, хтось каже, що 140 мільйонів. Якщо 140, то мобілізаційний ресурс становить 13 мільйонів, хоча мільйон уже фактично знищили. Тому постає питання, чому людей не призивають?» — висловився Козій.

Він пояснив, що у разі призову до російської армії більшої кількості новобранців, їх треба у щось одягнути і дати якусь зброю. Головне, аби можна було почати призов, дати людям певні підстави морального плану — ситуацію, яка називається «Вставай, страна огромная».

«А коли такої фактури немає, доводиться обмежуватися підкупом або пробувати обходитися тим невеличким контингентом мобілізаційних ресурсів, що можуть собі дозволити. Це той самий кримінал або громадяни РФ, які йдуть через певні підстави. Але такий тип мобілізації не дозволяє одразу створити кричущу перевагу«, — впевнений експерт.

Він акцентував: «Якщо ж підіймати країну без гасла „страна огромная“, то може статися російський бунт. І цього реально боїться Путін».

Нагадаємо, у квітні Росія розпочала новий наступ на фронті. ТСН.ua зібрав усі деталі про плани Кремля у війні проти України.