- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні на два дні оголосили ІІ рівень небезпеки: в чому причина
В Україну повертаються заморозки.
В Україні вночі 13 квітня на більшій частині території України очікуються заморозки в повітрі 0…-5°.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
У зв’язку з цим оголошено ІІ рівень небезпеки — помаранчевий. Найнижча температура прогнозується у Карпатах — там вночі похолодає до -8°.
Вдень 13 квітня прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається, лише вночі на південному сході можливий невеликий мокрий сніг.
Також місцями очікується туман, переважно вночі та вранці. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.
Денна температура повітря становитиме +10…+15°, а на заході країни потеплішає до +18°. У Карпатах протягом дня буде +6…+11° і без опадів.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень.